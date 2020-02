Die SPD ist dafür, die CDU ist dafür, alle andere sind auch dafür und die GRÜNEN sowieso: Fahrradfahren in Wesel ist hip.

Schon vor der Klimaschutzdebatte führte Wesel Maßnahmen durch, um sich zur fahrradfreundlichen Stadt zu verwandeln. Nach jüngstem Beschluss des Bundesrates entsprechen die Fahrradwege jedoch nicht mehr den neuen gesetzlichen Maßbestimmungen. Die jetzt Gesetz gewordenen Maßbestimmungen hatten Gerichte bereits vor 40 Jahren ausgeurteilt.

Viele Straßen in Wesel führen von den Stadtteilen in die Kernstadt und wieder zurück. Aber es gibt explizit keine Fahrradstraßen. Die angebotenen Radfahrstreifen und Fahrradwege entsprechen in der Regel nicht den Maßbestimmungen oder es gibt erst gar kein Schutz-Angebot für Fahrradfahrer. Da die Restfahrbahn eine verbleibende Breite von mindestens 5 m betragen soll, unterbleibt vermutlich der weitere Ausbau zu Gunsten des Kraftfahrzeugverkehrs. Berücksichtigt werden muss allerdings, dass das Straßennetz teilweise aus den 60er Jahren stammt.

Neben brenzligen Situationen gibt es auch rücksichtsvolle Autofahrer*innen.

Enge und schlecht ausgebaute Fahrradwege und Radfahrstreifen verhindern aber auch die gesellschaftliche Teilhabe von älteren Menschen und Menschen mit Handicap, insbesondere, wenn sie zum Beispiel auf Erwachsenen-Dreiräder angewiesen sind. Die Nachbesserung und Erweiterung der Radwege und Radfahrstreifen richtet sich nach der neuen Gesetzeslage nicht mehr an der Leistungsfähigkeit der Kommunen, sondern nach den gesetzlichen Vorgaben.

Ein Intelligenzprodukt könnte eine autofreie Innenstadt, die zur Entschleunigung beitrüge und die Lebensqualität steigerte oder mindestens eine Tempo 30 Zone sowie ein Stadtbus-Konzept sein.

Um in Wesel sicher Rad fahren zu können, sollten Politik, Verwaltung und ASG motiviert sein, weiter an dem Konzept einer fahrradfreundlichen Stadt zu arbeiten.