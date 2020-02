„Eine tolle Atmosphäre und spannende Fußballspiele habe ich beim Benefiz-Fußballturnier erlebt“, so Hubert Kück, Vorsitzender der GRÜNEN Kreistagsfraktion.

„Dieses Turnier, das die Schule am Ring am vergangenen Samstag in der Sporthalle am Berufskolleg Wesel ausrichtete, hatte zurecht viele Besucher. Beeindruckt haben mich die Fußballer*innen, die taktisch hervorragend eingestellt waren und das Fair Play. Auch positiv überrascht hat mich der rege Besuch früherer Schüler*innen. Auch ehemalige Lehrer*innen, die jetzt im Ruhestand sind, waren mit dabei. Das zeigt die Verbundenheit mit ihren Schulen. Dieses Benefizkonzert ist ein wesentlicher Bestandteil des Schullebens.

Für das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer habe ich mich gerne beim Schulleiter Michael Overloeper bedankt.“