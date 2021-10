Fridays for Future Wesel ruft zur Demonstration am kommenden Freitag, 22. Oktober, um 13 Uhr am Rathaus auf.

„Unbeachtet der aktuellen Koalitionsverhandlungen hat keine Partei eine echte Antwort auf die Klimakrise. Deshalb demonstrieren wir erneut, um die nächste Bundesregierung zu einer Klimapolitik zu bewegen, die menschliches Leben auf der Erde auch in Zukunft ermöglicht. “, so FFF-Mitorganisator Mathis Kock.

Nicht nur in Wesel wird demonstriert werden. In Berlin veranstaltet Fridays for Future aus dem gleichen Anlass eine deutschlandweite Demonstration unter dem Motto „Ihr lasst uns keine Wahl“.