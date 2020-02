Das Thema Klimaschutz ist nicht erst seit gestern in aller Munde. Und so schließen sich hier im Kreis Wesel die Kommunen und der Gemeindedienst für Mission und Ökumene (GMÖ) der Evangelischen Kirche im Rheinland zu einem Klimabündnis zusammen.

Gemeinsam laden sie von Aschermittwoch bis zum Beginn der Sommerferien die eigenen Konsumgewohnheiten einmal genauer und intensiver zu betrachten und zu reflektieren. “Jeder kann Verantwortung für sein eigenes Handeln übernehmen”, so Thomas Brödenfeld, Superintendent des Kirchenkreises Wesel.

Es wird verschiedene Veranstaltungen, Aktionen und Angebote geben. Die tagesaktuellen Informationen können auf der Homepage des Klimabündnisses abgerufen werden. Den Auftakt macht am Aschermittwoch das Klimafasten, wozu ab nächster Woche auch Broschüren im Rathaus, den Gemeinden und KIrchen ausliegen, um das Fasten mit Informationen zu unterstützen.

Am 28. März 2020 findet von 20.30 - 21.30 Uhr zum 14. Mal die Earth Hour statt. In der Stunde werden hier in Wesel die Beleuchtung von der Zitadelle, dem Weseler Dom und dem Lutherhaus abgeschaltet.

Und wie in jedem Jahr wird ab dem 03. Mai auch wieder zum STADTRADELN aufgerufen. Zum Auftakt wird es eine Sternfahrt zum Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde in Rheinberg geben. Hier erwartet die Radler ein öko-faires, plastikfreies Picknick mit Rahmenprogramm. In Schermbeck wird es dazu am 17. Mai 2020 den Aktionstag “Schermbeck steigt (um) aufs Rad” geben.

Weitere Informationen unter: www.kreis-wesel.de/de/themen/klimabuendnis-der-kommunen-im-kreis-wesel/