Am Freitag, den 10.09.21 ab 16.00 Uhr wird Norwich Rüße, Landtagsabgeordneter der Grünen in NRW, auf dem Neuhollandshof in Wesel-Bislich, Jöckern 2, 46497 Wesel (Obstplantage Clostermann) als Gastredner erwartet.

Norwich Rüße ist Sprecher im Landtag NRW für Landwirtschaft, Natur-, Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutz. Im Nebenerwerb ist er Bio-Landwirt. Eine intakte Umwelt ist das Leitbild seiner Arbeit als Landtagsabgeordneter. Insbesondere möchte er Bäuerinnen und Bauern gezielt dabei unterstützen, ihre Höfe umwelt- und tierverträglich auszurichten und ihre Produkte für heimische Märkte attraktiver zu machen. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit ist das Thema Ressourcenverbrauch (u.a. durch Abgrabungen) und die möglichen Konsequenzen für unseren Lebensstil.

Neben Norwich Rüße wird auch Hans-Peter Weiß, Bundestagskandidat der Grünen in Wesel, an der Veranstaltung teilnehmen. Beide werden für Fragen und Diskussionen zur Verfügung stehen.

Die Veranstaltung ist kostenlos und für alle Interessierten offen. Anmeldungen sind möglich unter: veranstaltungen@gruene-wesel.de.

Sollte die Veranstaltung bei schlechtem Wetter nicht im Freien stattfinden können, wird die Teilnehmerzahl im Innenraum auf 50 Personen beschränkt. Die aktuellen Corona-Regeln sind zu beachten.