In der Jahreshauptversammlung am 27.10.2020 hat die Wählergemeinschaft „Wir für Wesel“ den neuen Vorstand gewählt und den geplanten Führungswechsel vollzogen.

Zum neuen Vorsitzenden der Wählergemeinschaft „Wir für Wesel“ wurde Marco Cerener gewählt. Als stellvertretender Vorsitzender ist Patrick Tenhaeff bestätigt worden und neuer Kassenwart ist Kai Szafranski. Schriftführerin bleibt für die nächsten Jahre Claudia Heisterkamp. Der gesamte Vorstand wurde einstimmig gewählt. Zusammen mit dem Fraktionsvorstand der Ratsfraktion mit dem wiedergewählten Fraktionsvorsitzenden Thomas Moll und dem stellv. Fraktionsvorsitzenden Jürgen Lantermann, wird die neue Spitze der „WfW“ die Schwerpunkte der politischen Arbeit für die nächsten Jahre ausarbeiten.

Der neue Vorstand um Marco Cerener dankte Jürgen Lantermann für die hervorragende Arbeit der letzten Jahre. Das die WfW heute eine etablierte politische Kraft in Wesel ist haben wir auch ganz wesentlich Jürgen Lantermann zu verdanken.

Neben der schwierigen Haushaltssituation der Stadt Wesel für die nächsten Jahre durch sinkende Gewerbesteuereinnahmen und Landeszuweisungen werden die Spielräume insbesondere für die derzeit noch geplanten Investitionen in Schulen, Niederrheinhalle, ggfls. Kombibad, Stadtwerkeverwaltung und Feuerwehr und viele heute noch gar nicht geplante Investitionen enger werden und den Haushalt der Stadt Wesel spürbar belasten. Hier wird sich die WfW vehement dafür einsetzen, dass fehl gerichtete Investitionen, die die Politik zu verantworten hat, nicht zu massiven Steuererhöhungen für die Bürger führen.

Daneben wird die Digitalisierung in der Bildung und unterschiedlichster Arbeitsbereiche weiterhin das bestimmende Thema der nächsten Jahre werden. Zudem wird sich die WfW weiterhin für Beitragsfreiheit in Kita und Tagespflege sowie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Tagespflege einsetzen.

Die neue Mannschaft um Marco Cerener und Thomas Moll werden hochmotiviert die nächsten Jahre bestreiten.