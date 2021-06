Wer in dieser Woche noch etwas im Amtsgericht erledigen möchte, muss sich sputen. Es ist am Mittwoch, 2. Juni, nur von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Den Brückentag nach Fronleichnam nutzt man für eine Computer-Umstellung. Regulär geöffnet ist wieder am 7. Juni.