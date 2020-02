Altweiberdonnerstag ist bis 12.30 Uhr geöffnet. Rosenmontag bleiben die Arbeitsagenturen in den Kreisen Wesel und Kleve geschlossen.

Am Altweiberdonnerstag, 20. Februar, schließen die Dienststellen der Agentur für Arbeit Wesel in Kleve, Emmerich, Goch, Geldern, Moers, Kamp-Lintfort, Dinslaken und Wesel bereits um 12.30 Uhr. Am Rosenmontag, 24. Februar, ist ganztägig für den Publikumsverkehr geschlossen. Wer sich fristgerecht bei der Arbeitsagentur melden muss, wahrt die Frist, wenn er sich am darauf folgenden Tag (Dienstag, 25. Februar 2019) meldet. Für die Familienkasse und das Berufsinformationszentrum (BiZ) gelten die geänderten Öffnungszeiten ebenfalls.

Unter www.arbeitsagentur.de/meine-eServices stehen darüber hinaus zahlreiche Dienstleistungen online zur Verfügung. Für telefonische Anfragen von Arbeitnehmern oder Arbeitssuchenden ist die Agentur für Arbeit mit ihren kostenlosen Servicerufnummern 0800 4 5555 00 (Arbeitnehmer) und 0800 4 5555 20 (Arbeitgeber) von 08:00 bis 18:00 Uhr erreichbar.