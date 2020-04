Im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit kann es genauso unverhofft zu Schäden kommen, wie in allen anderen Alltagssituationen. Engagierte können sich bei Unfällen verletzen, anderen Personen oder auch fremdem Eigentum Schaden zufügen. "Diese Corona-Helfergruppen sind über die Ehrenamts-Versicherungen des Landes Nordrhein-Westfalen abgesichert“, erklärt die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik. Auch im Kreis Wesel hatten sich in den vergangenen Tagen und Wochen viele Helfergruppen gebildet, die nicht als Vereine eingetragen sind.



Einige Schäden sind allerdings ausgeschlossen

„Das Land NRW hat für die Ehrenamtlichen eine Landesversicherung für die Bereiche Haftpflicht und Unfall abgeschlossen. Diese deckt verschiedene Schäden im ehrenamtlichen Engagement ab -außerhalb von Vereinen und Organisationen, die eigene Versicherungen haben. Eine Reihe von Schäden sind aber auch ausgeschlossen: beispielsweise Kfz-Schäden. Oder Infektionen, die nicht in Verbindung mit einem Unfall stehen, fallen in die Zuständigkeit der Krankenversicherungen“, betont Charlotte Quik.

Versicherung für Helfer und detaillierte Infos

„Diese Versicherung bietet den vielen Helferinnen und Helfern, die sich außerhalb von Vereinsstrukturen engagieren, von Landesseite die nötige Sicherheit, ihre in diesen Krisenzeiten wichtige Arbeit zu verrichten. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die helfen, die Coronakrise zu meistern.

“Detaillierte Informationen finden Helfergruppen hier (https://www.engagiert-in-nrw.de) unter den Unterpunkten Unterstützung/Sicherheit.