Die Wahlen zum Rat, zum Kreistag, zum Ruhrparlament und für den Integrationsrat sind beendet. Auch die Bürgermeister*innenwahl ist in Wesel bereits entschieden, hat Amtsinhaberin Ulrike Westkamp doch mit 50,15 % der abgegebenen Stimmen die absolute Mehrheit errungen.

Der Stadtjugendring gratuliert all denjenigen, die ein Mandat errungen haben und wünscht alles Gute und viel Kraft für die Bewältigung der verantwortungsvollen Aufgabe in den kommenden fünf Jahren.

Unser Dank gilt auch all denjenigen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich im Sinne aller Menschen unserer Stadt und des Kreises um ein Mandat bemüht und sich im Wahlkampf und darüber hinaus engagiert haben.

Einen Teil von ihnen werden wir sicherlich auch als Sachkundige Bürgerinnen und Bürger in den Fraktionen und Ausschüssen wiedersehen.

Eine besondere Gratulation gilt Norbert Schulz-Wemhoff, dem langjährigen Vorsitzenden des Stadtjugendrings, der für den Obrighovener Stimmbezirk 21 für die SPD in den Rat einzieht.

Der Weseler Stadtrat setzt sich auch zukünftig aus 50 Mitgliedern zusammen.

Von den 25 direkt gewählten Ratsmitgliedern gehören 10 der CDU und 15 der SPD an.

Aufgrund der in der Listenwahl erzielten Stimmanteile kommen für die CDU 7, für die SPD 2, für die Grünen 7, für die WfW und die FDP jeweils 3 und für Die Linke 2 Sitze im Stadtrat hinzu. Sie haben damit jeweils Fraktionsstärke. Die Partei zieht nach ihrem ersten Antreten zur Kommunalwahl in Wesel mit einem Mitglied in den Stadtrat ein.

Auch im Kreistag sind zukünftig sieben Parteien und Wählergruppen vertreten. Die Frage nach der Besetzung des Chefsessels im Kreishaus entscheidet sich allerdings erst am 27. Sepember in einer Stichwahl zwischen Ingo Brohl (CDU) und Dr. Peter Paic (SPD).

Fortsetzung folgt