HTML5 und CSS3 sind die Web-Standards der Zukunft, schon heute werden sie von vielen Browsern unterstützt. Der Kurs richtet sich an Personen, die beruflich oder privat eine gut gestalteteHomepage planen, erstellen und auf einem Server veröffentlichen wollen.



Voraussetzung: Solide Internet- und Betriebssystemkenntnisse (Windows, MacOS). Sicherer Umgang mit dem Datei-Manager (Windows-Explorer, Finder), HTML-Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt.

Das Seminar findet statt von Montag, 27. Januar, bis Freitag, 31. Januar, jeweils von9 bis 16 Uhr in der VHS Duisburg, Paralellstr. 7, 47166 Duisburg Hamborn; Gesamtkosten der Veranstaltungen 200 Euro.

Anmeldungen werden entgegengenommen per Telefax unter 0203/283 4018 sowie per E-Mail an n.huebner@stadt-duisburg.de oder auf der Homepage www.vhs-duisburg.de.

Infos zu weiteren Seminaren finden Sie unter http://www.vhs-duisburg.de/vhs/programm/kooperationen/handelsverband.php und

www.ehv-duwes.de.