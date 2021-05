Die Anzahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel liegt aktuell bei 17.329, Stand 21.05.2021, 12 Uhr. Zum Vergleich, Stand 20.05.2021, 12 Uhr = 17.287 Fälle.

Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt damit bei 49,1. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Wichtige Hinweise zu den Fallzahlen und zur 7-Tages-Inzidenz im Kreis Wesel:

Der Kreis Wesel aktualisiert einmal am Tag die Fallzahlen. Hierbei werden die individuellen Fallzahlen pro Kommune auf Basis des aktuellen Meldedatums hinterlegt. Entscheidend für alle Regelungen und Maßnahmen nach der Coronaschutzverordnung ist aber die sogenannte 7-Tages-Inzidenz. Sie bildet ab, wie viele Menschen sich im Kreis Wesel in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit dem Coronavirus infiziert haben. Maßgeblich für die Beurteilung ist hier der Inzidenzwert, den das Robert-Koch-Institut (RKI) ausweist.

Laut Robert Koch-Institut verringern folgende Maßnahmen das Infektionsrisiko:

• Hände regelmäßig und gründlich mit Seife waschen

• In die Ellenbeuge und nicht in die Hand husten oder niesen

• Auf Händeschütteln verzichten

• Das Gesicht möglichst nicht mit den Händen berühren

• Mindestens 1,5, besser 2 Meter Abstand zu anderen Menschen halten

• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum kann in Kombination mit den oben genannten Maßnahmen ein zusätzlicher Baustein sein, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus zu reduzieren.

• Regelmäßiges Lüften von Räumen

Was soll man bei einem Verdachtsfall auf das Corona-Virus tun?

Der erste Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger ist der eigene Hausarzt/die eigene Hausärztin. Hierbei sollte man diesen zunächst telefonisch kontaktieren und die weiteren Schritte abklären.

Ansprechpartner für Nachfragen:

Niedergelassene Ärzte: FD 53 Gesundheitswesen

Bürger-Hotline des Kreises Wesel: 0281/207-4060

Hotline des MAGS 0211/ 91191001

Schulleitungen: Die jeweiligen Schulträger