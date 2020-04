Müllabfuhr in Wesel an Ostern verändert

Wegen der Osterfeiertage verschiebt sich die Müllabfuhr in Wesel an bestimmten Tagen.

Der Abfall, der eigentlich Karfreitag abfahren worden wäre, wird bereits am Donnerstag, 9. April, abgeholt.

In der darauffolgenden Woche (16. KW) verschieben sich alle Abfuhrtage um einen Tag nach hinten, also von Montag auf Dienstag, Dienstag auf Mittwoch usw..

Eine entsprechende Regelung, wie Karfreitag, gilt ebenfalls am Feiertag 1. Mai.

Alle Termine im Abfallkalender oder in der App

Alle Termine finden sich im Abfallkalender (https://www.asgwesel.de) oder in der Stadt Wesel – Abfall App. Mit dem neuesten Update läuft auch die Erinnerungsfunktion der Abfall App wieder ordnungsgemäß.