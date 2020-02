An Altweiber, 20. Februar, und Rosenmontag, 24. Februar, bleibt die Stadtinformation am Großen Markt geschlossen. Am Freitag, 21. Februar, hat die Stadtinfo von 10 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Am Samstag, 22. Februar, gelten die üblichen Öffnungszeiten (10 bis 13 Uhr).