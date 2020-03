"Leider müssen wir unsere geplante Sport- und Bewegungswoche in der Zeit vom 23. bis 27. März 2020 absagen (Corona lässt keine außerschulischen Aktivitäten zu).", schreibt Michael Overlöper, Leiter der Schule am Ring in Wesel.

Vor kurzem erhielt die Schule von der AOK Rheinland das Starterpaket für ihr Lehrerzimmer.

In diesem Schuljahr haben wir uns mit einer Schulentwicklungsgruppe des Kollegiums auf den Weg gemacht, Bedingungsfaktoren für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu untersuchen und zu verbessern. Die veränderte Schülerschaft, eine schlechte personelle Besetzungsituation und eine räumliche Enge stressen Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Unterstützungsangebot

Hierzu gibt es nun ein Unterstützungsangebot der AOK Rheinland Hamburg:

„Diese Aufgabe stellt eine erhöhte Anforderung an die Lehrkräfte. Gemeinsam mit Sozialarbeitern, Ärzten, Pflegepersonal und Polizisten zählt jedoch der Berufsstand der Lehrer zu den Tätigkeiten mit der höchsten Burnout-Quote – dies sind allesamt Beziehungsberufe.", heißt es in der Presseinfo weiter.

Erfolgreicher Unterricht

"Erfolgreicher Unterricht gelingt nur mit tragfähigen Beziehungen zwischen Lehrkräften und Schülern, die geprägt sind von Zutrauen, Wertschätzung und gegenseitigem Respekt – dies gilt um so mehr an Förderschulen. Diese Beziehungen gelingen aus unterschiedlichen Gründen nicht immer, was dazu führt, dass sich viele Lehrkräfte erschöpft fühlen.

Viele Lehrer überfordern sich kontinuierlich und es gelingt ihnen nicht, Erholungsphasen in ihren Alltag zu integrieren und Widerstandsressourcen aufzubauen. Verschiedene Faktoren können belastend wirken, etwa Arbeitsbedingungen und Organisationsstrukturen vor Ort, das negative Berufsimage des Lehrers, Konflikte mit Schülern, Kollegen, Vorgesetzten oder Eltern, verhaltensauffällige Schüler, einzelne Schülerschicksale, Inklusion, Integration oder auch private Herausforderungen wie Pflegefälle oder Krankheiten von Angehörigen."

„Luft holen“

"Im Schulalltag sollen Pausen zwischen den Unterrichtseinheiten ein „Luft holen“ vor der nächsten Unterrichtsstunde sein – gleichwohl ist die durchschnittliche Herzfrequenz von Lehrkräften in den Pausen im Lehrerzimmer am höchsten, weil dort oft noch über die gerade stattgefundene Unterrichtsstunde gesprochen und reflektiert wird. Deshalb bleibt die eine oder andere Lehrkraft einfach einmal allein im Klassenzimmer oder verbringt nur jede zweite Pause im Lehrerzimmer.

Zu diesen Erkenntnissen kommt auch Carsten Bangert, Autor des Buches „Vertreib die Affen mit den Kieselsteinen“. In diesem Buch gibt er Impulse für Gesundheit und Zufriedenheit von Lehrkräften.

„Pausenraum“ für Lehrer

Aufgrund der Besonderheit an der Schule am Ring ist gerade in dieser Einrichtung ein erhöhter „Stress-Level“ vorhanden. So hat man nun im Rahmen der Gesundheits-Partnerschaft mit der AOK Rheinland/Hamburg – RD Kreis Kleve-Wesel und der Schulberaterin Uta Lindemann von Universität Bielefeld überlegt, einen „Pausenraum“ für Lehrerinnen und Lehrer zu gestalten und zu unterstützen.

Startausrüstung zur Eröffnung

Als Startausrüstung haben zur Eröffnung des neuen Lehrerzimmers die beiden Schulberater der AOK Johannes Verfürth und Thorben Möller neben Sitzbällen auch Therabänder, Igelbälle und Knautschkissen mitgebracht. Mit dem neuen Pausenmotto „Ich bin dann mal weg“ können die Lehrkräfte anschließend relaxt und gestärkt die nächsten Unterrichtseinheiten angehen.

Ziel: Drachenbootrennen in Wesel

Möglich ist diese Art der Förderung auf Basis einer Gesundheitspartnerschaft, die weiterführende Schulen mit der AOK vor Ort abschließen können. Im Rahmen dieser Partnerschaft nimmt die Schule am Ring auch am Projekt „Fit durch die Schule“ teil: Ziel ist hier die Teilnahme einer Schulmannschaft an dem alljährlich stattfindenden Drachenbootrennen in Wesel. Das Schulteam besteht aus Schülern, Eltern und Lehrern.

Durch diese Aktion sollen Kinder und Jugendliche Freude an der Bewegung erfahren und so dazu motiviert werden, regelmäßig Sport zu treiben. Auch der Teamgedanke spielt hierbei eine nicht unwesentliche Rolle.

Bei Interesse an einer Schulpartnerschaft

Andere Schulen, die ebenfalls Interesse an einer Schulpartnerschaft haben, können sich gerne bei der AOK-Regionaldirektion Kleve-Wesel beim Schulberater Thorben Möller,Telefon 02821/805-38157, melden.