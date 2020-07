Am Donnerstag, 9. Juli, und Freitag, 10. Juli, findet in der Galerie im Centrum in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr ein Malworkshop für Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren statt. Gemalt wird mit Acryl auf Leinwand zum Thema Meer und Mohnblumen.

Die Voerder Künstlerin Martina Reimann wird den Jugendlichen viele Tipps geben. Am Ende des Workshops nimmt jede Teilnehmerin ihr eigenes Kunstwerk mit nach Hause.Der Workshop findet im Rahmen des Kulturrucksacks NRW statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Einige Plätze sind noch frei.Anmeldungen werden bis Montag, 6. Juli 2020, 12 Uhr, entgegen genommen.

Bitte schreiben Sie eine Mail an:

sandra.berensmeier@wesel.de