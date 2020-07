Corona ist noch lange nicht weg - aber die ersten Veranstaltungen werden von ihren Organisatoren mutig aufs Event-Plateau geworfen. Diese Tatsache greifen wir auf und veröffentlichen ab sofort wöchentlich wieder einen Veranstaltungskalender im WESELER. Allerdings nicht in der früheren Form mit vielen kleinen Einträgen, sondern mit ausgesuchten Ereignissen und Angeboten aus dem Verbeitungsgebiet.

Unter der Vignette " Wir sind wieder da! " finden Sie diese Ankündigungen anstelle des "Corona-Kompass" immer auf Seite 2 der Printausgabe.

Die Termine ...

→ Jörg Seidel zählt zu den besten europäischen Jazzsängern. Mit seinem Quartett (Christoph Münch - Piano, Gerold Donker - Bass, Christian Schönefeldt - Drums ) hat der Sänger und Gitarrist die Kompositionen von Udo Jürgens neu interpretiert. Sein bereits zweites UDO- Album "Die andere Seite" heimste großartige Kritiken ein. Nicht allein die allseits bekannten sondern auch selten gespielte oder in Deutschland nie veröffentliche Titel wird das Quartett am Mittwoch, 1. Juli, 20 Uhr auf der Marienthaler Kulturwiese zu Gehör bringen. Diese Kompositionen , verpackt in Swing, Bossa-Nova und Blues, versprechen ein vollkommen neues Hörerlebnis. Neben der hochklassigen Musik der vier renommierten Musiker gibt es kleine Geschichten und Anekdoten zum Thema (Infos: www.marienthaler-abende.de und www.joergseidel.de).

→ Für alle Mädchen aus Wesel bietet das AWO Mädchentreff deshalb in seinen Räumlichkeiten und dem wunderschönen Garten in der Innenstadt, eine Sommerschule an. In der ersten Woche (bis 3. Juli) wird es für Mädchen von sechs bis zwölf Jahren, mit witzigen und spannenden Kurzgeschichten, um die Verbesserung des Leseverständnisses in der deutschen Sprache gehen. Zusätzlich können Mädchen vom 7. bis 10. Juli 2020 (ab 12 Jahre) und vom 14. bis 17. Juli (ab 7 Jahre) ganz unter sich ihr Alltagsenglisch auffrischen.

Hier werden lustige und interessante Spiele und Mitmachaktionen angeboten, bei denen einfach Englisch gesprochen wird. Jedes Mädchen, auch mit einem begrenzten Vokabelwortschatz, kann an diesen Stunden teilnehmen und mit Spaß und ohne viel Aufwand ihr Englisch verbessern.

Die Angebote der Sommerschule sind kostenlos, können allerdings nur mit Anmeldung besucht werden. Für die Speisen, Getränke, Ausflugskosten sowie Materialien werden pro Woche 10 Euro Selbstkostenpreis berechnet (Fragen und Anmeldung via Kontakt zu Barbara Hanowski, Telefon: 0281 30027260 und E- Mail: mt@awo-kv-wesel.de).

→ Mit etwa 9 Zentimetern ist der Hirschkäfer der größte in Mitteleuropa. Jedoch gehört ein wenig Glück dazu, den heimischen Riesen unter den Käfern in der freien Natur bewundern zu können. Im Diersfordter Wald sind Hirschkäfer noch zu finden.

Auf einer circa zweistündigen Exkursion wird Naturführer Stefan Leiding Interessantes über die Lebensweise des eher seltenen Käfers mitteilen. Hierzu treffen sich Interessierte am Donnerstag, 16.Juli und am Donnerstag, 23.Juli, jeweils am Parkplatz an der Hundeschule Kreuzung Emmericher Straße/Mühlenfeldstraße/Bislicher Wald.

Die Exkursion startet pünktlich um 19 Uhr und dauert bis 21 Uhr (Erwachsene 20; Kinder 10 Euro).

Anmeldungen sind erforderlich, da die Teilnehmer/-innenzahl begrenzt ist. Über das Kontaktformular der Internetseite www.naturerlebnisse-stefanleiding.de werden die Anmeldungen eingereicht.