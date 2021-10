Die intensiven Vorbereitungen der Sportler des Taekwondo-Vereins Hwa Rang Wesel haben sich gelohnt. Am 6. Oktober konnten alle Prüflinge in der Sporthalle am Quadenweg erfolgreich ihre Prüfungen zum jeweils nächsthöheren Kup-Grad vor dem Prüfer der nordrheinwestfälischen Taekwondo-Union (NWTU), Muhammed Kocer, ablegen.

Geprüft wurden das theoretische Wissen sowie das praktische Können. Diese Prüflinge erhielten Ihre Urkunden und neue Gürtelfarben: Tilda Ufermann, Sophia Bolkrath, Mercedes Diel, Ivan Sysuev und Marcel Zittel (alle weiß-gelb), Moritz Kowitz und Roman Schneider (beide gelb) und Hagen Zobel (gelb-grün). Die Vereinsmitglieder mit höheren Kup-Graden werden in einigen Monaten in einer separaten Prüfung geprüft, damit nicht zu viele Prüflinge und Zuschauer gleichzeitig in der Halle anwesend sind.

Nach einer längeren Corona-Pause konnte der Taekwondo-Verein Hwa Rang Wesel e.V. im Frühjahr wieder mit dem Training beginnen. Leider hatten sich einige Trainer und Schüler inzwischen abgemeldet, sodass der Erhalt des Vereins zunächst fraglich schien. Durch einen neuen Vorstand (Bernd Schicktanz, Frank Steinbring, Michael Kolibius, Simon Quernhorst) und das Engagement der Eltern konnte der Verein erhalten werden. Das Training wurde neu strukturiert, sodass auch mit weniger Trainern trotzdem intensiv gearbeitet werden kann.

Neue Mitglieder konnten auch bereits begrüßt werden und Interessenten sind stets willkommen.