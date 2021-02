Das sind sie. Sie wollen laufen, springen und werfen wie alle Kinder und Jugendlichen dieser Welt. Und sie können es besonders gut. Die „jungen Wilden“ des Talentteam der LVN Region Nord. Auf Grund der Leistungen in ihren Vereinen werden sie in das Talentteam berufen. Das Talentteam trifft sich mehrmals im Jahr um durch gezielte Trainingsmaßnahmen seine Leistungen zu steigern und auch die einzelnen Techniken in den Disziplinen zu perfektionieren.

Trainiert wird in den vier Blöcken Lauf – Sprint – Sprung und Wurf. Das macht den jungen Athleten und Athletinnen seit zwei Jahren viel Spaß. Wichtig ist der Region, dass nicht nur die Spitze gefördert wird, sondern auch die, die auf dem Wege dahin sind. Also das Talentteam, das aus jungen Aktiven im Alter von 12, 13 und 14 Jahren besteht. Sie möchten erfolgreich sein.

„Wir wollen Deutsche Meister oder gar Europameister oder Weltmeister werden“ hört man von den Mädchen und Jungen, wohlwissend das der Weg dorthin ein schwerer ist. Dafür brauchen sie Unterstützung. „Wir möchten alle bitten beim virtuellen Spen-

denlauf mit zu machen und uns damit zu unterstützen“. Das wäre eine tolle Sache sind

sich die noch jungen Sportler einig.

Zur Unterstützung und Finanzierung ruft der Jugendausschuss zu Aktion LAUFEN UND SPENDEN auf, denn wir möchten das Talentteam weiter aufbauen und fortführen, auch wenn der Leichtathletikverband Nordrhein dieses nicht weiter fördern wird. Wir sind jedoch überzeugt, mit dem Talentteam eine Förderung der Jugendlichen auf dem Weg zum Spitzensport zu ermöglichen.

5000 m – 2000 m und 600 m werden als Laufstrecken angeboten. Mit dem Spenden-

geld können Trainingsmaßnahmen und auch ein Sportfest gesichert werden. Denn die Teilnehmer in diesem Talentteam sind womöglich die „Superstars“ von morgen.

Alle sollten mitlaufen. Von der ganzen Familie über Vereinsfreunde, Verwandte und

Bekannte sollte Unterstützung kommen. Laufen und dabei Spenden, damit unter-stützt ihr eine sportliche Sache, was gibt es Schöneres! Startnummer ausdrucken, Uhr einschalten und nach dem Lauf die Zeit und ein Foto? eingeben. Als letztes danach die Urkunde ausdrucken. Ein „Beleg“ dafür, daß man sich sportlich betätigt, geholfen und unterstützt hat.

„Wir vom Talentteam sagen Allen, die für uns laufen und spenden ein herzliches

DANKESCHÖN

und werden es mit sportlichen Bestleistungen danken“, sagen die jungen Athleten der LVN Region Nord.

zur Anmeldung über http://www.taf-timing.de/?q=lvn-spendenlauf2021

(Text : Laurenz Thissen, Heinz Peters)