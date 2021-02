Der Büdericher SV hat einen Teil seiner Angebote im Bereich des Breitensports ins Internet verlegt.

So stehen den Mitgliedern aktuell folgende Kurse zur Verfügung:

- STEP & Burn, geleitet von Stefanie Schmatze, montags um 20:00 Uhr

- Zumba Fitness, geleitet von Beatrice Giesen, dienstags um 18:00 Uhr

- Pilates für Männer & Frauen, geleitet von Anke Maas & Anja Schwirtz, mittwochs um 18:00 Uhr.

„Auf diese Art Kurse zu geben ist für die meisten von uns Neuland und es ist nicht zu vergleichen mit einem “echten‘‘ Kurs. Trotzdem haben die ersten Probekurse allen Teilnehmern sehr viel Spaß gemacht und das Feedback war durchweg positiv“, so die 1. Vorsitzende des BSV, Beatrice Giesen.

Wie ihr an den virtuellen Kursen teilnehmen könnt, erfahrt Ihr unter www.buedericher-spielverein.de oder per E-Mail an 1.vorsitzender@buedericher-spielverein.de

Wir hoffen, dass für jeden was dabei ist und freuen uns auf ein Wiedersehen in unserer virtuellen Turnhalle.

Voraussetzung für die Nutzung des Online-Angebotes ist ein Internetanschluss, sowie ein Smartphone, Tablet oder PC.