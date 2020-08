"In diesem Jahr bietet der Sportabzeichenabnehmer des BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren W. Schwaack mit seinem Team die Möglichkeit der Abnahme "Radfahren" aus der Gruppe Ausdauer an.", kündigt Bianca-Maria Schumann, Abteilungsleiterin Turnen, an.



Der Termin findet statt am Sonntag, 6. September, 10 Uhr am Treffpunkt Ecke Heuweg/Emmericher Straße. Genaue Informationen hierzu unter: https://www.deutsches-sportabzeichen.de/service/sportabzeichen-erwerben/anforderungen/ zum nachzulesen; Fragen werden aber auch gerne unter 0281/71247 (Schwaack) beantwortet.