Blätter aus dem Wasser heben – abdrehen – Hände und Oberkörper nach vorne führen – mit dem Rollsitz vorrollen – Blätter aufdrehen – Blätter ins Wasser stoßen und dann durchziehen. Das würde die Ruderjugend Ruder- und Tennisgesellschaft Wesel (RTGW) eigentlich auch jetzt jeden Samstagvormittag machen.



Während das kalte Winterwetter sie meist nicht stoppen kann, hindert sie momentan die Corona-Pandemie daran, aufs Wasser zu gehen. Auch das traditionelle Hallentraining musste abgesagt werden. Seit der Coronaschutzverordnung ist überhaupt kein Training vor Ort mehr möglich.

Training von zu Hause

Davon lassen sich die Trainer aber nicht bremsen und so trifft sich der Rudernachwuchs jeden Samstag um 11 Uhr zum Onlinetraining. Statt im Boot oder in der Turnhalle sitzt jeder bei sich zuhause und guckt auf seinen Bildschirm. Dort sieht man nämlich seine Ruderkollegen und Trainer Luis. Zuerst wird sich gedehnt, dann erklärt Luis die Übungen. Danach werden diese gemacht und anschließend dehnen sich alle wieder. Schließlich gibt es die Möglichkeit, Luis Feedback zu geben und selbst etwas vorzuschlagen. Jede Woche überlegt sich der ausgebildete C-Trainer ein neues Programm, um unterschiedliche Muskeln individuell zu trainieren. Das kommt bei den Jugendlichen gut an. So freut sich unter anderem Max Eimers, sich trotz der Pandemie sportlich betätigen zu können. Über das Sportliche hinaus versuchen die Trainer auch in dieser Zeit, Kontakt zu halten. Anstatt Geschenke bei einer Weihnachtsfeier auszugeben, lieferten die Trainer sie persönlich aus, ebenso die Ruderjugend-Kalender, die Jasmin von Blomberg gestaltet hatte.

Auch die Erwachsenen und die Leistungsjunioren der Ruderabteilung bleiben aktiv. Sie können dabei auf eine kleine Tradition des Vereins im Ergometerrudern zurückgreifen. Ein Ruderergometer ist ein Sportgerät mit einem Rollsitz und einem Griff, der über eine Kette mit einem Widerstand verbunden ist. Auch wenn es nicht dasselbe ist, wie auf dem Wasser zu rudern, kommt Ergometerrudern der Bewegung ziemlich nahe. 2018 und 2019 richtete die RTGW am Ende der Wintersaison Stadtmeisterschaften im Ergorudern aus. Organisator und Vizestadtmeister von 2019 Horst Broß ließ sich eine Winter-Ergo-Challenge einfallen. Viele Ruderer haben ein eigenes Ergometer zuhause. Wer keins hat, kann mit einem geliehenen Vereinsergometer teilnehmen. Die Challenge besteht aus vier Teilen.

So ging es im Dezember darum, möglichst viele Kilometer auf dem Ergometer zu rudern. Im Januar sollte mehrmals ein Halbmarathons (21.097 Meter) gefahren werden. Im Februar geht es darum, dem Weltrekord in seiner Geschlechts-, Alters- und Gewichtsklasse für 30 Minuten möglichst nahe zu kommen. Im März ist der Weltrekord jeder Klasse über 2.000 Meter die Orientierungsgröße. Für viele ist diese Distanz von den Stadtmeisterschaften vertraut.