Liebe Mitglieder des Weseler Boxclubs,

liebe Freunde unseres Vereins,

es gibt Traditionen, die dürfen nicht gebrochen werden. Zu diesen Traditionen gehört auch unsere Weihnachtsfeier. Auch in diesem Jahr werden wir auf diese Feier nicht verzichten.

Wir laden Euch ein, am Sonntag, den 06. Dezember 2020 um 16.00 Uhr an unserer Weihnachts-feier teilzunehmen. Auf Grund der aktuellen Situation können wir uns nur online sehen. Wir gehen aber davon aus, dass dies der Stimmung keinen Abbruch tun wird.

In diesem Jahr konnten wir sogar als Moderater Herrn Phil Schmitz, bekannt von den Andersartigen (Die AndersArtigen – Comedy & Zauberkunst – Christian Gadow und Phil Schmitz präsentieren eine unvergesslichen Two-Man-Show!) gewinnen, durch die Feier zu führen und einige seiner Tricks zu zeigen. Darauf sind wir sehr stolz. Natürlich gibt es wieder tolle Preise zu gewinnen.

Ihr benötigt lediglich ein Smartphone oder ein Tablet oder einen Computer mit Mikrophon und Kamera. Dann noch das Programm Zoom aufspielen und schon kann es losgehen. Wir werden Euch mit einer späteren Mail noch eine kleine Anleitung und einen Link zusenden, damit ihr Euch aufschalten könnt. Alle Informationen findet ihr auch auf unserer Web-Seite.

Somit könnt ihr gemütlich von zu Hause aus an der Feier teilnehmen, ohne ein Risiko einzugehen. Es wird „mit Abstand" ein tolles Erlebnis werden. Bitte informiert auch andere Vereinsmitglieder.

Die Anleitung für die Zuschaltung bitte der Internetseite "Weseler Boxclub" entnehmen.



Wolfgang Heyden Horst Höpken Gerd Oimann

1. Vorsitzender Geschäftsführer Schatzmeister