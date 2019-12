Am Freitag, 24. Januar, um 19.00 Uhr möchte der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur an St. Mariä Himmelfahrt Ginderich e.V. herzlich zu einem Theaterabend mit der Impro-Theatergruppe „Die Dienstagsfrauen“ in die Dorfschule Ginderich, Schulplatz 1, 46487 Wesel-Ginderich einladen. Es wird ein Abend voller lauter Überraschungen, denn Impro-Theater ist unberechenbar, kreativ, innovativ, spontan, unterhaltsam, lustig … eben improvisiert. Lassen Sie sich überraschen. Der Eintritt dazu ist frei.