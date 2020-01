Das im letzten Jahr erstmalig durchgeführte Pilotprojekt war so erfolgreich und kam bei den Schulen, wie auch den Schülerinnen und Schülern so gut an, dass es in diesem Jahr mit Unterstützung der Landesregierung wiederholt wird.

In der Woche vor und nach den Osterferien steht an vier Tagen bei insgesamt 262 Kindern von drei Grundschulen und der Konrad-Duden-Realschule Schwimmen als Hauptfach auf dem Stundenplan.

“Die mangelnde Schwimmfähigkeit heutzutage bei vielen Kindern ist beängstigend und nun hat auch die Landesregierung erkannt, dass hier gehandelt werden muss”, so Martin Christoph, Geschäftsführer der Bäder GmbH Wesel.

Dieses Projekt wäre aber ohne die ehrenamtlichen Helfer und die Zusammenarbeit mit dem DLRG nicht zu bewerkstelligen. Der Schwerpunkt der Schulschwimmwoche liegt im Bereich “sicheres Schwimmen”, aber auch für weiterführende Schulen können Schwimmstunden zum Rettungsschwimmen, Wettkampf schwimmen oder etwa Wasserball angeboten werden.

“Interessierte Schulen können sich gerne der Schulschwimmwoche anschließen und ehrenamtliche Helfer zur Unterstützung der Lehrkräfte und den acht Lehrassistenten werden noch händeringend gesucht”, so Ralph List, Vorsitzender der DLRG Wesel. Viele brauchen noch direkte Hilfe und Unterstützung, sie es im Wasser oder in der Schwimmhalle. Und keine Sorge, jede/r Helfer/in bekommt im Vorfeld die notwendige Einweisung.

Im letzten Jahr haben von 102 Schüler*innen der zweiten Klasse der Grundschule Feldmark 24 das Seepferdchen; 42 das Seeräuberabzeichen und 32 das bronzene Schwimmabzeichen erlangt.

Weiter Informationen gibt es per Mail bei ralph.list@wesel-dlrg.de