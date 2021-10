Auf die Suche nach der Nachhaltigkeit machen sich seit Wochenbeginn die Zukunftsreporter des Workshops vom Kinderschutzbund Wesel. Sechs Mädchen und Jungen im Alter von acht bis elf Jahren beschäftigen sich mit dem Thema auf unterschiedlichste Weise.

Sie führen Interviews mit der Leiterin eines Hofladens und dem Hamminkelner Bürgermeister, sie besuchen den Bislicher Upcycling-Künstler Thomas Heweling, sie sammeln Müll am Rhein und fragen die Menschen in der Fußgängerzone, was diese denn unter Nachhaltigkeit verstehen.

Ausgestattet mit Block, Kugelschreiber und und blauem Käppi mit der Aufschrift „Zukunfts-Reporter“ geht es jeden Morgen nach einer kleinen „Redaktionskonferenz“ in ihrem „Büro“ in den VHS zu den Terminen. Die Fragen, die die Kindern ihren Interviewpartnern stellen werden, sind zuvor in den Konferenzen erarbeitet worden. Zur Recherche nutzen sie dabei das Internet, dabei werden sie unterstützt von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des Kinderschutzbundes und einer Journalistin.

Dass sie sich mit ihren Fragen viel Mühe gegeben hatten, lobten Judith Schäfer von gleichnamigen Hofladen in Hamminkeln-Nordbrock und Künstler Thomas Heweling. „Das sind richtig gute und sehr interessante Fragen“, stellten beide übereinstimmend fest. Doch die Begeisterung gab's auch auf Seiten der Kinder. Die fanden die Besuche „total spannend“. Denn wann erfährt man schon so viel über Hühner oder über Kürbisse? Und wann hat man schon mal die Gelegenheit, einen Künstler zu fragen, welche Gedanken er sich zu seinen Skulpturen macht.

Leckeres Essen, ein paar Süßigkeiten zwischendurch und ein paar Runden Fußball in der Sporthalle gehören natürlich auch in den einwöchigen kostenlosen Workshop.

Die jeweiligen Erlebnisse des Tages sind abends gleich schon auf der extra dafür geschalteten Internetseite des Deutschen Kinderschutzbundes unter www.zukunfts-reporter.de zu sehen.