"Nach ehrenamtlichen 20 Jahren in unserem Polderdorf Büderich und unseren Tätigkeiten in Wesel (Adventmarkt am Dom) haben wir uns entschlossen, aus alters - sowie gesundheitlichen Gründen, unsere Arbeiten einzustellen und zu beenden.

1000 Euro für Breitensport



Wir danken allen, die uns in den vielen Jahren mit Kuchenspenden und Spenden für unsere Jugendarbeit unterstutzt haben, und allen Helferinnen und Helfern, die tatkräftig bei den Aufbauten geholfen haben.

Aus unseren Einnahmen im Jahr 2019 konnten wir einen Betrag von 1000 Euro dem Breitensport des Büdericher Sportverein übergeben. Die Frauengruppe “Bürick“ bedankt sich sehr bei allen Besuchern unserer Veranstaltungen.", schreiben Brigitte Winter und Brunhilde Quinders, stellvertretend für die Frauengruppe-"Bürick".