Haben Sie noch eine Nähmaschine im Haus, die nicht mehr benutzt wird?

Da macht Ihnen das Namibia-Partnerschaftskomitee einen Vorschlag: Spenden Sie ihr gutes Stück für Girls Clubs im Kreis Otjiwarongo.

In acht Gemeinden haben sich Mädchengruppen gebildet. Sie besuchen Menschen im Gefängnis, helfen bei Suppenküchen, legen einen Garten an, putzen und waschen bei alten Leuten, backen und verteilen Muffins für Patienten auf einer Kinder-Krebstation. Ihre ehrenamtlichen Leiterinnen zeigen ihnen, wie sie ihre Haare schön frisieren können oder wie man Covid-Masken und Monatsbinden näht. Diese brauchen sie nicht nur für sich selber, sondern nehmen sie mit zu besonders armen Menschen, die auf Müllhalden leben oder zu Gefängnisbesuchen. Sie verkaufen diese Textilien und erwirtschaften Geld für die Unternehmungen ihrer Gruppe.

Wenn Sie eine Nähmaschine und Zubehör spenden wollen, wenden Sie sich an: Christoph von Derschau Tel. 0281/66706.