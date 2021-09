Der Schill-Offizier-Zug des Schützenvereines Wesel-Fusternberg 1841 hat am Schill-Denkmal zum Todestag der 11. Erschossenen Schill-Offizieren einen Kranz niedergelegt und war auch bei der Weseler Kultur Nacht vertreten.

Ferdinand Baptista von Schill wurde am 6. Januar 1776 im Wilmsdorf bei Dresden geboren. Er war ein preußischer Offizier, der als Freikorpsführer in den Kriegen 1806/07 und 1809 bekannt wurde. Elf seiner Schill-Offizieren wurden nach dem Krieg 1809 nach Wesel gebracht, um dort standrechtlich am 16. September 1809 erschossen zu werden. Aus diesem Grund, steht auf den Lippewiesen am Fusternberg ein Denkmal für die elf erschossenen Offiziere. Der Schützenverein Wesel-Fusternberg 1841 hat aus diesem Grund das Schill-Denkmal in ihrem Vereinswappen mit eingearbeitet.

Alljährige Tradition

Nach dem 175. Vereinsjubiläum im Jahre 2016, haben sich einige Vereinsmitglieder dazu entschlossen, einen Schill-Zug zu gründen. Seit März 2017 gibt es diesen traditionellen Zug im Schützenverein. Alljährig lädt Zugführer Peter Sadlowski zum Todestag 16. September den Zug zur Kranzniederlegung am Schill-Denkmal ein. Dieses Jahr folgten die Schill-Offizieren der Einladung, um bei strahlendem Sonnenschein, nach der spannenden Rede vom Zugführer, Peter Sadlowski, eine Gedenkminute einzulegen und ein Kranz niederzulegen. Auch die Weseler Bevölkerung ist dazu jedes Jahr gerne eingeladen, um die Helden zu Gedenken.

Weseler Kulturnacht

Auch zur Weseler Kultur Nacht waren die Schill-Offiziere aus dem Schützenverein Wesel-Fusternberg 1841 e. V. vertreten und sorgten mit ihren detailgetreuen Uniformen inklusive Standarte und Säbel bei der Weseler Bevölkerung für Begeisterung. Diese waren an der Zitadelle zu sehen und jeder konnte mit ihnen Fotos, bei der traumhaften, Kulisse knipsen. Viele Besucher, der gut besuchten Weseler Kultur Nacht, haben dieses Angebot gerne wahrgenommen.

Weitere Infos

Wer weiteres Interesse an den Schill-Zug hat, kann sich gerne beim Zugführer, Peter Sadlowski, unter 0179/2015899 oder petersadlowski@t-online.de, melden. Dieser steht gerne für Fragen zur Verfügung.