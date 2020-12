Aufgrund der aktuellen Pandemie ist auch der Hundesportverein DSV Wesel „Am Jäger“ gezwungen, seinen Übungsbetrieb bis auf Weiteres einzustellen.

Diersfordt. Jedoch möchte der Verein weiterhin für seine Hundeführer da sein und hat sich folgende Hilfe überlegt: Die Trainer haben mit ihren Hunden Übungsvideos gefilmt - diese werden in die einzelnen Gruppen bzw. an die einzelnen Hundeführer geschickt. Die Hundeführer sollen dann diese Übungen zuhause ausprobieren und entsprechende Videos an die Trainer zurücksenden.

Darüber hinaus bekommen die Welpen- und Junghundebesitzer sowie Jugendliche theoretische Übungen. Auch hier werden die Ergebnisse an die Trainer zurückgesandt. Das gesamte Trainerteam steht den Hundeführern mit Rat und Tat zur Seite. Es können auch gerne Fragen per WhatsApp geschickt werden. Dies ist besonders für die Welpen- und Junghundebesitzer wichtig, da dort die Weichen für eine soziale und gesunde Entwicklung der Hunde gestellt werden.

Der Verein hofft, mit diesem Weg die Zeit bis zum „normalen“ Übungsbetrieb überbrücken zu können.

Für interessierte Hundehalter steht das Team gerne zur Verfügung unter www.wesel-am-jaeger.de oder unter Tel. 02859/642 bzw. 0281-963226.