Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Seit 2018 diskutieren Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine und Unternehmen gemeinsam, wie sich Schepersfeld in den kommenden Jahren entwickeln soll.

Im Dezember hat die Stadt Wesel einen Förderbescheid der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Höhe von ca. 150.000 Euro für die Energetische Stadtsanierung des Quartiers Schepersfeld erhalten. Mit Hilfe dieses Geldes soll für einen Zeitraum von drei Jahren ein Sanierungsmanager beschäftigt werden. Insgesamt kostet diese Stelle mit entsprechenden Sachkosten rund230.000 Euro. Damit zahlt die Kreditanstalt für Wiederaufbau 65 Prozent der Kosten. Den Rest muss die Stadt Wesel übernehmen.

Der „Sanierungsmanager“ soll erarbeitete Projektideen anstoßen und begleiten. Unter anderem sollen innerhalb von fünf Jahren zehn Wohngebäude(Einfamilien- und Reihenhäuser) auf Wärmepumpen umgestellt sein und auf 20 Wohngebäude Photovoltaikanlagen errichtet werden. Zudem sollen Interessierte eine kostenlose energetische Erstberatung erhalten.

Mit einer Vielzahl an Maßnahmen haben die Beteiligten Ziele definiert: In den nächsten fünf Jahren soll der Energieverbrauch deutlich reduziert werden. So wird angepeilt, knapp fünf Prozent einzusparen. Alle Ziele und Maßnahmen sind im Quartierskonzept aufgelistet. Erstellt wurde es von der InnovationCity Management GmbH. Zu finden als Download ist die Kurzfassung des Konzepts auf der städtischen Internetseite, www.wesel.de.

Auch der Rat der Stadt Wesel hat im Rahmen des energetischen Quartierskonzepts ein eigenes Förderprogramm für energetische Sanierungsmaßnahmen im Projektgebiet Wesel-Schepersfeld beschlossen. Rund20.000 Euro stehen jährlich im Haushalt zur Verfügung. Mit den Mitteln können Eigentümer/innen Maßnahmen realisieren, die nicht mit Landes- oder Bundesmitteln gefördert werden. Das Förderprogramm wird zur Verfügung stehen, sobald der Sanierungsmanager seine Arbeit im Quartier Schepersfeld aufnimmt.