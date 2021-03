Beim diesjährigen MINT-EC / Siemens Wettbewerb erreichte die AVG Schülerin Hannah Jakubowski (Jahrgangsstufe 10) den 1. Platz mit ihrer individuell gestalteten Uhr im Design des Turms von Pisa. Der Wettbewerb wurde Ende des Jahres 2020 ausgelobt, Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland konnten sich für eine Teilnahme bewerben.

Insgesamt wurden 60 Schülerinnen und Schüler aus den Bewerbungen ausgewählt. Die ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten daraufhin ein persönliches Elektro-Kit nach Hause geschickt. Die Teile in diesem Kit waren unter anderem ein ESP-8266 als Prozessor, eine 24×8-Matrix als Display, ein Temperatur-/Luftfeuchtesensor und ein Summer.

Mit diesem Kit und Online-Veranstaltungen zur Unterstützung ging es an die technischen Arbeiten. Hierbei mussten Grundfähigkeiten der Elektrotechnik angewendet werden und Bauteile verlötet werden. Das Ergebnis war die Grundstruktur für die Uhr. Hierauf erfolgte die Programmierung der LED-Uhr.

Daraufhin war Kreativität gefordert. Die Gestaltung des Gehäuses erfolgte mit einem CAD-Programm. Hier konnte der kreativen Ader freier Lauf gelassen werden. Die 3D-Objekte des CAD-Programms mussten nun für den Druck aufgearbeitet werden und wurden an die Siemens Stiftung elektronisch übermittelt. Diese Übernahm des Ausdruck des Objektes mit einem 3D-Drucker und übersandte die fertigen Gehäuse. Nun ging es für Hannah „nur noch“ an den Zusammenbau der einzelnen Komponenten.

Aus dem Teilnehmerfeld wurden jeweils drei Einzelsieger in der Kategorie Kreativität, Design und Programmierung ausgezeichnet. Darüber hinaus gab es aber auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die für ihre überzeugende Leistung in allen drei Kategorien mit dem Sieg ausgezeichnet wurden. Auf dem digitalen MINT-EC-Digitalforum am 26.02.2021 wurde Hannah als eine von drei Schülerinnen und Schülern mit ihrer Uhr mit dem 1. Platz für eine überzeugende Leistung in allen drei Kategorien ausgezeichnet. Als Preis wurde ihr neben einer Urkunde ein weiteres Elektronik-Kit zugesandt mit u.a. Bluetooth-Kopfhörern und weiterem Computerzubehör.

Nationales Excellence-Schulnetzwerk

MINT-EC ist das nationale Excellence-Netzwerk von Schulen mit Sekundarstufe II und ausgeprägtem Profil in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Es wurde im Jahr 2000 von den Arbeitgebern gegründet und arbeitet eng mit deren regionalen Bildungsinitiativen zusammen. MINT-EC bietet ein breites Veranstaltungs- und Förderangebot für Schülerinnen und Schüler sowie Fortbildungen und fachlichen Austausch für Lehrkräfte und Schulleitungen. Das Netzwerk mit derzeit 332 zertifizierten Schulen mit rund 353.000 Schülerinnen und Schülern sowie 29.000 Lehrkräften steht seit 2009 unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK). Hauptförderer von MINT-EC sind der Arbeitgeberverband Gesamtmetall im Rahmen der Initiative think ING. sowie die Siemens Stiftung und die bayerischen Arbeitgeberverbände bayme vbm und vbw.