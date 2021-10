Brücken in Wesel sichern den Menschen den problemlosen, zügigen Übergang über die Bahnstrecke Oberhausen-Emmerich. Eine von diesen Brücken ist die Theodor-Heuss-Brücke. In den kommenden Wochen wird das Geländer der Brücke erneuert.

Das Geländer wird laut Angaben der Stadtverwaltung von 1,12 Meter auf 1,30 Meter erhöht. Bereits seit Fertigstellung der Brücke 1966 schützt das Geländer Rad- und Fußgänger*innen. Ein neuer Handlauf auf dem Geländer trägt zu mehr Sicherheit bei. Dass das Geländer erhöht werden muss, liegt auch daran, dass sich die Richtlinien für sogenannte „Rückhaltesysteme“ für Geh- und Radwege verändert haben.

Die Arbeiten an der Brücke werden voraussichtlich am 25. Oktober 2021 starten. Geplant ist, dass für zunächst zwei Tage der Verkehr über eine Baustellen-Ampel geregelt wird. Zu den Hauptverkehrszeiten ist mit Stau zu rechnen.

Nachdem die Arbeiten auf der ersten Seite abgeschlossen sind, folgen wenige Tage später die Umbaumaßnahmen auf der gegenüberliegenden Seite. Die Stadt Wesel rechnet auch hier mit zwei Tagen Bauzeit. Ebenfalls wird in dieser Bauphase eine Baustellen-Ampel den Verkehr regeln. Bis zum 12. November werden voraussichtlich die Arbeiten an der Brücke beendet sein. In den vergangenen Jahren wurden mehrere Bereiche der Brücke erneuert. Unter anderem wurden 2000 die Rad- und Fußwege verbreitert. Dafür wurde die Fahrbahn enger gestaltet.