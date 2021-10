Patienten, die das beste Krankenhaus für ihre individuelle Behandlung suchen, tun dies heutzutage in der Regel im Internet. Digitale Bewertungsportale bieten da mehr oder wenig gute Hilfestellung, jedoch werden dort nicht selten quasi Äpfel mit Birnen verglichen.

Nun hat das F.A.Z-Institut® für Management-, Markt- und Medieninformationen auf der Grundlage unterschiedlicher Quellen eine objektive Analyse gemacht. Dabei schneidet das Evangelische Krankenhaus Wesel im Vergleich mit anderen Kliniken als bestes Krankenhaus im Kreis Wesel ab. Entsprechend stolz ist die Geschäftsführung der Gesundheitseinrichtung.

Bereits zum vierten Mal ging das Frankfurter F.A.Z.-Institut gemeinsam mit dem Hamburger IMWF-Institut für Management- und Wirtschaftsforschung der Frage nach, welche Kliniken zu den besten des Landes gehören. Sachliche und messbare Kriterien sowie Ergebnisse aus Qualitätsberichten, Patientenbefragungen und dem so genannten Social Listening aus Bewertungsportalen wie der „Weißen Liste“ und „Klinikbewertungen.de“ dienten dabei als Grundlage. Daraus wurde ein Mittelwert aus emotionaler und sachlicher Bewertung ermittelt und die Krankenhäuser aufgrund ihrer Größe und Bettenzahl klassifiziert. Innerhalb jeder Klasse wurde durch ein Punktesystem dann das jeweilige Ranking ermittelt. „In dieser bundesweiten objektiven Auswertung in den vorderen Reihen platziert zu sein, motiviert sehr“, betont EVK-Geschäftsführer Heino ten Brink hoch erfreut. „Es stellt in erster Linie eine Auszeichnung der guten Arbeit unserer Mitarbeitenden dar“, lobt der versierte Manager.

Durch das strenge Verfahren reduzierten sich die bewerteten Krankenhäuser von über 2.000 auf 1.550 Einrichtungen. Nur jene 576 Kliniken, die mindestens 75 Punkte erreichten, wurden dann in der jeweiligen Rankingklasse ausgezeichnet. Das Evangelische Krankenhaus Wesel liegt im Ranking jener Kliniken, die 300 bis unter 500 Betten haben, bundesweit auf Rang 112 (Rang 39 in NRW), gehört zu den ausgezeichneten Kliniken am Niederrhein und ist somit in dieser Kategorie das beste Krankenhaus im Kreis Wesel. „Also noch vor einigen anderen großen Playern auf dem regionalen Gesundheitsmarkt“, betont auch Martin Straatmann. „Unsere hohe medizinische und pflegerische Dienstleistungsqualität sowie unser soziales Engagement genießen großes Ansehen“, so der erst kürzlich neu ins Betriebsleitungsteam dazu gekommene strategische Analyst. Er ordnet dieses Ergebnis entsprechend sehr positiv ein, schließlich ist er ein langjähriger Kenner der Branche.

Ab sofort darf das Evangelische Krankenhaus Wesel nun offiziell das Label „Deutschlands beste Krankenhäuser“ führen.

Mehr dazu unter www.faz.net/beste-krankenhaeuser