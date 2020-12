Die Arbeiten an der Kanalbaumaßnahme in der Jülicher Straße werden ab Montag, den 21.12.2020 voraussichtlich bis zum 11.01.2021, ruhen.

In einer aktuellen Mitteilung formuliert Alina Proske von den Weseler Stadtwerken: Die einseitige Sperrung der Grünstraße sowie die Sperrung der Jülicher Straße an dieser Stelle werden nach abschließenden Straßenbauarbeiten am 18.12.2020 wieder aufgehoben und für den Verkehr freigegeben.

Die „winterfeste“ und gesicherte Baustelle befindet sich derzeit in der Jülicher Straße auf Höhe der Hausnummer 22. Eine Durchfahrt hier ist leider nicht möglich. Die Maßnahmen zur Verkehrssicherung wurden mit der Ordnungsbehörde abgestimmt. Für die Jülicher Straße ist die Durchfahrt für Anwohner bis zur Bau-stelle vorgesehen. Die Stadtwerke Wesel bitten die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.