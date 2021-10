Das Weseler Traditionsunternehmen Hülskens hat einmal wieder zu einer Ehrung seiner Jubilare aus den Jahren 2020 und 2021 in das Landhotel Voshövel einladen können.

Werner Schaurte-Küppers, geschäftsführender Gesellschafter des Hülskens Firmenverbandes, ehrte in der Abwesenheit seines Kompagnons Konrad Krieger an diesem Abend 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre 25-jährige sowie sechs weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit; in der heutigen Zeit eine selten gewordene, treue Verbindung. In seiner Ansprache hob Werner Schaurte-Küppers das besondere Engagement und den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der nachhaltigen Gestaltung der Unternehmensgeschicke hervor. Er dankte den Jubilaren für ihre besondere Treue und Verbundenheit zum Firmenverband und damit auch zu den beiden Inhaberfamilien Küppers und Krieger.

Werner Schaurte-Küppers würdigte ebenso die anwesenden Partnerinnen und Partner in ihren hier unterstützenden Rollen, besonders in den vergangenen eineinhalb Jahren. Allen wurde Corona bedingt wegen der ungewohnten Tätigkeit am Home-Arbeitsplatz zusätzliches abverlangt, was eine besonders dankende Erwähnung fand.

Auch erinnerte Werner Schaurte-Küppers, dass mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit über einhundert Jahren der Hülskens-Unternehmensverband stets vorausschauend und verantwortungsvoll handelt. Dabei werden stets ökonomische und ökologische Aspekte ausgewogen berücksichtigt. Die Aktivitäten sollen nicht nur für das Unternehmen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern langfristig für alle Menschen einen Mehrwert haben und immer im Einklang mit der Natur passieren. Wenn man aktuell im Bereich Sand und Kies auch von deutlich verschlechterten Rahmenbedingungen - dies vor allem bei der Aufstellung der Regionalpläne - ausgehen muss, ist es umso wichtiger, sich hier noch bewusster und aufmerksamer dieser Situation zu stellen, um alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, den Unternehmensverband auch sicher durch diese Zeit „zu schiffen“.

Entsprechend der langen Tradition des Unternehmens überreichte Werner Schaurte-Küppers jeder Jubilarin und jedem Jubilar eine Hülskens-Firmennadel. Die offizielle Jubilar-Ehrung beschloss Werner Schaurte-Küppers mit dem gemeinsam Dank auch seines Kompagnons Konrad Krieger mit den besten Wünschen an alle für eine weitere gute, erfolgreiche Zusammenarbeit.

Für ihre 40-jährige Firmenzugehörigkeit wurden geehrt: Monika Müller, Hans-Jürgen Müller, Waldemar Neumann, Gerd Platt, Alber Willich.

Und für ihre 25-jährige Firmenzugehörigkeit: Kerstin Mormels, Renate Praviza, Jamal Atanjaoui, Torsten Balzer, Marcus Bauer, Andreas Bodden, Detlef Breunig, Hermann-Josef van Bebber Michael van Bonn, Markus Dicks, Engelbert Held, Jörg Hesse, Ralf Hinrichs, Christian Krebber-Hortmann, Mario Kroezemann, Hans-Gerd Kusenberg, Marco Lieven, Detlef Manske, Dirk Mönnix, Frank Pürze,; Günter Saueressig, Peter Schneider, Stefan Topic.