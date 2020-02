Ab sofort tanken alle Kunden der Wohnwelt während ihres Aufenthalts kostenlos Strom für Ihr Elektrofahrzeug. Mit einer Investition im deutlich fünfstelligen Bereich wurden drei Ladestationen installiert.

Damit setzt die Wohnwelt Fahnenbruck einmal mehr auf das Thema Umwelt. „Bereits in den frühen 90zigern haben wir angefangen alle Verpackungen zu trennen und nach den jeweiligen Rohstoffen sortiert, umweltgerecht zu entsorgen. Damals dachten nur wenige Betriebe in diese Richtung“, so Geschäftsführerin Katrin Fahnenbruck. Sie leitet zusammen mit Ihrem Bruder Veit das Voerder Einrichtungsunternehmen.

„Seit 2013 produzieren wir 80 Prozent unseres täglichen Strombedarfs selber. Auch damit leisten wir seit vielen Jahren einen aktiven Beitrag für eine bessere Umwelt“, berichtet Veit Fahnenbruck. Das Geschwisterpaar wünscht sich, dass möglichst viele Besucher die neue E-Tankstelle nutzen und damit einen wichtigen Impuls für eine emissonsärmere Zukunft setzen.