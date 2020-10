"Ab November wieder kontaktlose Ausleihe in der Bücherei im Bahnhof - Angebot für Leser wird aufrechterhalten", teilt die Gemeinde Wickede (Ruhr) mit. "Die Bücherei im Bahnhof (BiB) wird im November auf Grund der landesweiten neuen Kontaktbeschränkungen für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben.", heißt es weiter.

Wie bereits im Frühjahr dieses Jahres erfolgreich praktiziert, bietet die BiB ab Dienstag, 3. November, dienstags und donnerstags von 9 bis 17 Uhr eine kostenlose Ausleihe an, damit die Leser nicht gänzlich auf Lesestoff verzichten müssen.

Online-Katalog

Interessierte können sich telefonisch oder per E-Mail mit der Bücherei in Verbindung setzen und ein „Buchpaket“ bestellen. Um das Angebot an Büchern etc. zu durchstöbern, steht über die Internetseite der Gemeindeverwaltung der Online-Katalog der Bücherei zur Verfügung. Alternativ stellen die Mitarbeiterinnen gerne ein Paket zusammen. Das Buchpaket kann bis zu fünf Medien enthalten.

Abholtermin und Rückgabe

Zum einem vorab vereinbarten Abholtermin wird das Buchpaket im Vorraum der Bücherei zur Abholung bereitgestellt. Damit ist es möglich, kontaktlos die Bücher etc. zu übergeben.

Gleichzeitig können entliehene Medien zurückgegeben werden. Hierfür steht im Eingangsbereich eine große Box zur Verfügung. Alle Leser werden gebeten, hierin die Bücher, DVDs, Hörbücher etc. zu deponieren.

„Onleihe24“, E-Books und -Paper

Neben der kontaktfreien Ausleihe steht weiterhin auch die „Onleihe24“ zur Verfügung. Diese ermöglicht das Herunterladen von E-Books und E-Paper.

Mehr Infos unter 02377 78 73 73, Mail: buecherei@wickede.de