„Seid ihr wild?“ ruft Britta Lennardt, Urbane Kuratorin der Ausstellung „Galerie der Produkte“. Zahlreiche Kinder kreischen laut. Kein Zweifel – sie sind wild. „Jung und wild“ ist der Titel der Ausstellung, die aktuell in drei Schaufenstern des ehemaligen Galeria-Kaufhofs an der Bahnhofstraße zu sehen ist.

Beteiligt an der Ausstellung sind das mobile Theater „theaterspiel“, die Wittener Werkstadt und der Unikat-Club, die jeweils eines der Schaufenster gestaltet haben.

30 Kinder und Jugendliche haben im Rahmen des „theaterspiel“-Projekts „Wir hier im Quartier“ die Stadt erkundet, Workshops besucht, für ein Theaterstück geprobt und dieses bei einer Vorstellung auf die Bühne gebracht. Bilder von der Vorbereitung, den Proben und der Vorstellung zieren eines der Fenster.

Eine dreitägige Veranstaltung mit insgesamt neun Workshops hatte die Werkstadt beim „Platte-Camp“ im Saalbau auf die Beine gestellt. 30 Jugendliche und Erwachsene im Alter zwischen 13 und 26 Jahren nahmen daran teil. Die Arbeiten zweier Graffiti-Workshops können ebenfalls in einem der Fenster betrachtet werden.

Die Ergebnisse weiterer Workshops sind im Schaufenster zu sehen, das vom Unikat-Club gestaltet wurde. Bei diesen Workshops drehte sich alles um die Weiterentwicklung des Gebäudes an der Bahnhofstraße 63, in dem der Unikat-Club seinen Sitz hat. Darüberhinaus wird die Arbeit des studentischen Kulturzentrums im vergangenen Jahr vorgestellt und mit Plakaten dokumentiert.

Besichtigt werden kann die Ausstellung noch bis Freitag, 3. September.