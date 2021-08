Auf zur Kirmes!

Es zwiebelt wieder! Nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr kann Wittens größte Kirmes in diesem Jahr stattfinden. Ein wenig umgewöhnen müssen sich die Besucher trotzdem.

Entlang der Ruhrstraße ist diesmal nix los. Die 597. Zwiebelkirmes findet komplett auf dem Saalbauvorplatz an der Bergerstraße statt. Denn Voraussetzung für die Genehmigung war, dass man das Gelände gegebenenfalls einzäunen kann. Das wird nach aktuellem Stand nicht der Fall sein. Und es darf auch jeder kommen. Allerdings werden von Sicherheitsleuten Stichproben gemacht. Wer weder geimpft, genesen oder negativ getestet ist, fliegt raus. Testen lassen kann man sich direkt vor Ort in einem Testzentrum vom DRK.

Los geht’s am Freitag, 3. September, um 17 Uhr mit dem traditionellen Fassbieranstich durch Bürgermeister Lars König auf dem Saalbauvorplatz. Die Zwiebelsackträgerstaffelläufe finden diesmal ebenfalls am Freitag statt, da viele Teilnehmer am Samstag bereits anderweitig verplant waren. Auch die Strecke ist eine andere. Vom Start an der Schillerstraße geht es auf einem Rundkurs über Ruhr- und Gerichtsstraße wieder zurück.

Auf der Kirmes warten bis einschließlich Montag, 6. September, mehr als 50 Vergnügungsbetriebe auf die Besucher, darunter bekannte Fahrgeschäfte wie Autoscooter und „Breakdance“, aber auch neue wie „Time Machine“ und die Achterbahn „Crazy Jungle“, die durch ihre niedrige Geschwindigkeit und geringe Höhe vor allem auf jüngere Fahrgäste abzielt.

Im Voß’schen Garten findet eine Ausstellung zur Historie der Zwiebelkirmes statt, bei der am Samstag, 4. September, und am Sonntag, 5. September, jeweils um 15 und 17 Uhr, historische Führungen angeboten werden.

„Und unser Musikfeuerwerk wird wieder für unvergessliche Erlebnisse sorgen“, verspricht Matthias Pöck, Veranstaltungen und Märkte beim Stadtmarketing. Das Feuerwerk, das erst seit wenigen Jahren das Programm der Zwiebelkirmes erweitert, sich aber seitdem großer Beliebtheit erfreut, wird am Samstag um 22 Uhr vom Dach des Saalbaus gezündet.