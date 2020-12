Damit die Adventszeit auch in den Coronazeiten besinnlich und schön wird, hat sich das Stadtmarketing Witten einiges einfallen lassen. Dazu gehören viele Veranstaltungen, einige werden Sternenzauber genannt.

So war es am vergangenen Samstag, 5. Dezember, am Wasserturm Bommern besonders schön. In der Zeit von 18 bis 22 Uhr erstrahlte der Turm in weihnachtlichem Rot mit und weißen Sternen. In Zusammenarbeit mit SNL-Events sorgt das Stadtmarketing für weihnachtliche Stimmung an beliebten Denkmälern in Witten. Den Auftakt machte am ersten Adventswochenende das Berger-Denkmal. Es erstrahlte ebenfalls in weihnachtlichem Glanz.

Sternenzauber am Haus Herbede



Am heutigen Samstag, 12. Dezember, leuchtet Witten noch eine Spur heller. Zwischen 18 und 22 Uhr wird das Haus Herbede in weihnachtlichen Farben und mit winterlichen Motiven angestrahlt. Die Besucher können sich von die wunderbaren Lichtillumination verzaubern lassen und genießen so eine kleine Auszeit vom Weihnachtstress.

An jeden der vier Adventssamstage wird ein bekanntes Gebäude in Witten weihnachtlich beleuchtet. Am letzten Adventssamstag, 19. Dezember, wird das Rathaus winterlich angestrahlt.

Weihnachtsgeschichten aus dem Bethaus

Am 3. Advent, Sonntag, 13. Dezember, um 14 Uhr kommen die Kleinen in festliche Stimmung. Aufgenommen im Bethaus der Bergleute, liest Brigitte Koch den Kindern wieder eine tolle Weihnachtsgeschichte vor, zu empfangen unter anderem auf www.wittener-weihnachtsmarkt.de.