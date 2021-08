Vhs: Mit Volldampf ins zweite Semester

Mit einer Mischung aus Bewährtem und Neuem startet die Vhs Witten/Wetter/Herdecke ins zweite Semester des Jahres. Dabei wurden die digitalen Angebote ausgebaut.

„Wir haben unser Programm an den Erfahrungen der beiden vergangenen Semester orientiert“, sagt Martina Schulte-Zweckel, Fachbereichsleiterin Gesundheit und Wellness. Und das bedeutet: Neue Angebote an der frischen Luft, aber auch wieder vermehrt Veranstaltungen im Vhs-Seminarzentrum an der Holzkampstraße 7. Denn an den Resonanzen der Teilnehmer, so die Verantwortlichen, habe man gemerkt, dass die Präsenzveranstaltungen vermisst worden seien.

Insgesamt rund 300 Kurse und Veranstaltungen wird es bis zum Jahresende geben. Im Programm sind zusätzliche Ausflüge in die Natur, wie Waldführungen am Hammerteich oder ein Atemspaziergang auf dem Hohenstein, bei dem gehend und stehend spezielle Atemübungen durchgeführt werden. Auch für Kinder geht’s in die Natur – etwa bei der Lernwanderung „Waldgeflüster“.

Erweitert wurde das Programm der digitalen Vortragsreihe „vhs.wissen live“. Das kostenlose Online-Angebot bringt Veranstaltungen per Livestream nach Hause auf den Bildschirm. Aufgegriffen werden dabei unter anderen politische, gesundheitliche, historische und soziale Themen.

Sprach-, Koch- und Yogakurse sowie viele andere Veranstaltungen können, entsprechend der Corona-Verordnung, nun auch wieder im Seminarzentrum stattfinden.

Das neue Kursbuch mit allen Angeboten ist ab sofort an vielen Verteilerstellen erhältlich, darunter die Stadtgalerie, verschiedene Kultureinrichtungen, Sparkassen, Apotheken, Büchereien und natürlich bei der Vhs selbst.