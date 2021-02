Kalt war letzte Woche - jetzt konnte sich ein FunVorRun-Quartett bei schönstem Laufwetter auf den Weg nach Leverkusen-Opladen machen.

Der in Läuferkreisen als Organisator verschiedener Laufwettbewerbe bekannte Detlef Klatt hatte zum 18. Wupperwiesen Marathon eingeladen. Zwanzig Läufer nahmen die Einladung gerne an und gingen in einem Zeitfenster von 6 bis 10 Uhr auf die offziell vermessene Strecke durch das Bergische Land entlang der Wupper. Mit am Start Andreas Giersberg, Marco und Silke Schönefeld und Lauffreundin Petra Ortwein von FunVorRun Witten.

Weiterlesen unter:

https://www.funvorrun-witten.de/2021/02/21/42195-km-um-leverkusen-opladen-andreas-giersberg-und-marco-schoenefeld-sammeln-marathons/