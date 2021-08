Das erste Drachenboottraining nach dem Hochwasser

Freitag 06.08.2021, am Standort des CCF-Witten.

Die United Dragon Fighters konnten, samt Nachwuchs, ihren Neustart nach dem Hochwasser wagen.

Gute Stimmung am Bord der United. Der Neustart mach Hoffnung auch beim Nachwuchs.

Das Drachenboot United war durch die Fluten stark beschädigt worden und musste sich einer umfangreichen Notreparatur unterziehen. Ob es noch rechtzeitig zum geplanten Training fertiggestellt werden wird war fraglich. Zudem waren noch erhebliche Arbeiten am Rollengang notwendig. Fast alle Rollen wurden durch Schlamm und Sand blockiert.

Das Drachenboot United wurde beim Hochwasser erheblich am Kiel beschädigt und musste an 4 Stellen aufwendig repariert werden.

Der Schlamm und Sand vom Hochwasser der Ruhr blockiert auch den für das Training notwenigen Rollengang

Aber Dank eines lieben Angebotes unseres Nachbarn, den Kanuclub Witten, war das Training nicht wirklich gefährdet. Es hätte alternativ am KCW durchgeführt werden können. An dieser Stelle einen lieben Dank für das Angebot!

Ein kleiner Schritt in Richtung Normalität

Als Zeichen für den Wiederanfang wurden dennoch alle Anstrengungen unternommen, damit im eigenen Boot trainiert werden kann.

Nach dem Hochwasser der Ruhr war der Standort 1m hoch überflutet.

Zugang zum Standort CCF-Witten beim Ruhr-Hochwasser

Es folgten 3 Wochen Chaos und Aufräumarbeiten. Es war ein wichtiges Signal an die Mitglieder und Freunde des Vereins aus eigener Kraft und im vereinseigenen Drachenboot wieder trainieren zu können. Entsprechend gut war die Stimmung am Bord.

Die letzten Wochen sorgten für einen deutlichen Trainingsrückstand.

Das Team war beim Training sehr motiviert. Nach Feststellung der Trainingsleitung Sofie ist die Leistungsfähigkeit jedoch noch ausbaufähig. Es gibt einiges aufzuholen. Im September steht eine Regatta in Mühlheim an, es folgen die Teilnahme an Schiffparade Rhein-Herne-Kanal, sowie das Langstreckenereignis Monkey Jumble virtuell. Die Vorbereitungszeit war bereits bedingt durch die Corona-Situation denkbar knapp. Nun liegt die Hoffnung auf ein regelmäßiges Training.

Von normalen Betrieb ist der Verein noch weit entfernt

Von einer Normalität kann am Standort unserer Drachenboot Gemeinschaft noch für lange Zeit nicht gesprochen werden.

Erste Spenden werden für Ersatzbeschaffungen eingesetzt.

Es stehen noch umfangreiche Reparaturen und Reinigungsarbeiten, auch am Bootsbestand an. Zudem muss sämtliches Mobiliar ersetzt werden.

Es werden für Aktionen noch weitere Teilnehmer gesucht.

Der Trainings- und Sportbetrieb findet nun soweit möglich wieder regelmäßig statt.

Interessenten wenden sich bitte an 02302 800266 oder machemit@drachenboot-fighters.de

Wer durch Spenden unterstützen möchte kann sich für weitere Informationen an Tel. 02302 800266 oder E-Mail: spenden@ccf-witten.de wenden.

Der CCF-Witten sagt allen Unterstützern lieben Dank!