Am vergangenen Samstag, den 14.03.2020, haben Kanuten der Wittener Kanuslalom-Gemeinschaft (WKG) ihre jährliche Uferreinigungsaktion durchgeführt. Es war die letzte Aktion vor den Einschränkungen durch das Coronavirus. Sieben WKG-Kanuten haben sich an der Aktion beteiligt.

Die öffentliche Ruhrwiese an der Uferstraße wurde von Müll und sonstigem Abfall gesäubert. Wegen des Ruhrhochwassers musste leider auf eine Säuberung des Ruhrufers von Paddelbooten aus verzichtet werden. Stattdessen entschied man sich für den Ruhrtalradweg. Dort wurde in der Nähe des Bootshauses der herumliegende Müll eingesammelt.

Im Rahmen von „Unsere Stadt räumt auf“ unterstützt die Stadt Witten die Aktion der Kanuten. Arbeitshandschuhe und Müllsäcke wurden bereitgestellt. Die Stadt organisiert außerdem die Abholung des gesammelten Mülls.

Der Einsatz für unsere Natur und Umwelt hat sich gelohnt. Die Kanuten sammelten eine erstaunliche Menge Abfall. Es wurden mehrere größere Gegenstände geborgen und viele Säcke mit Müll gefüllt.

Das Coronavirus wirft seinen langen Schatten bereits bis in den Betrieb des Kanusports. So wurde das geplante Bezirksanpaddeln am kommenden Sonntag, den 22.03.2020 aufgrund des Coronavirus abgesagt.