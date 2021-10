Vier Hilfsorganisationen stellen aus

„Mindestens 1.103 Menschen sind von Januar bis September 2021 im Mittelmeer ertrunken“ prangt auf einem großen Plakat der Seebrücke Witten in einem Schaufenster des ehemaligen Kaufhofs. Im Rahmen des Projekts „Galerie der Produkte“ stellen die Seebrücke und drei weitere Wittener Hilfsorganisationen ihre Arbeit in jeweils einem Schaufenster vor.

Neben der Seebrücke Witten, deren Mitglieder sich für die Verbesserung der Bedingungen geflüchteter Menschen auf Seewegen sowie für ihre Aufnahme und Integration in Witten einsetzt, sind der Kinderschutzbund Witten, der Viadukt e.V. und Foodsharing Witten mit von der Partie.

Der Kinderschutzbund feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Neben einer Hausaufgabenbetreuung und Spielgruppen werden auch Ferienprojekte und eine Familienberatung angeboten. Im Schaufenster wird ein Querschnitt über die Arbeit des Vereins gezeigt.

Der Viadukt e.V. bietet ein Versorgungsangebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Dazu zählt auch die Betätigung Betroffener in verschiedenen Kunst- und Kreativgruppen. Eine Auswahl der dabei entstandenen Arbeiten wird bei der Ausstellung vorgestellt.

Foodsharing Witten setzt sich dafür ein, Lebensmittel vor der Mülltonne zu retten. Allein in Deutschland werden jährlich 18 Millionen Tonnen Lebensmittel einfach verschwendet. Dieser enorme Überfluss wird im Schaufenster der Essensretter vor Augen geführt.

Zu sehen ist die Ausstellung in den Schaufenstern an der Heilenstraße noch bis Montag, 15. November. Das Projekt „Galerie der Produkte“ läuft im Rahmen des Innenstadterneuerungsprozesses „Unsere Mitte“ und wird von der Stadt Witten und dem Land NRW gefördert.