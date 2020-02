Diebstähle sind an sich schon schlimm genug. Aber wenn auch noch diejenigen bestohlen werden, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen, dann hört es wirklich auf. Opfer derart skrupelloser Gangster wurde jetzt die Feuerwehr in Vynen.

Wie die Polizei mitteilt, brachen bislang Unbekannte am Sonntag, 23. Februar, in das Feuerwehrgerätehaus am Spettmannsweg in Vynen ein. Der Einbruch muss in der Zeit von Samstag, 18 Uhr bis Sonntag, 7.30 Uhr stattgefunden haben, ist die Polizei überzeugt. Nachdem die Täter in das Gerätehaus gelangt waren, durchwühlten sie zwei Feuerwehrwagen und stahlen hochwertige Geräte aus den Fahrzeugen.

Mit Beute entkommen

Die Täter entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Xanten unter der Telefonnummer: 02801 / 71420 entgegen.