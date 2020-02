Seit dem 9. Februar und noch bis zum 21. März kann die Ausstellung "Kunstbügel" in der Galerie im DreiGiebelHaus in Xanten besichtigt werden. Ca. 30 KünstlerInnen zeigen mehr als 60 Arbeiten, die mit Hilfe eine speziellen Konstruktion von der Decke hängen und quasi wie durch einen Dschungel begehbar ist.

Die KünstlerInnen bekamen Malpappe im Format 1,5 mal 0,5 Meter zur Verfügung gestellt. Ansonsten waren sie frei in Inhalt und Gestaltung. So entstand ein bunter Mix aus Arbeiten, die Themen lokaler und überregionaler Art bearbeiteten.

Die Präsentation in Xanten kam durch den Kontakt von Michael Blaszczyk (Stadtkultur Xanten e. V.) zum Kulturkreis Dinslaken e. V. zustande. Die Ausstellung wurde im vergangenen Jahr in den Räumen des Museums Dinslaken gezeigt.

Ort: Galerie im DreiGiebelHaus Xanten, Kapitel 18, 46509 Xanten.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei Xanten besucht werden:

Mo geschlossen / Di 14.00 – 17.00 Uhr / Mi 9.00 – 13.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr / Do 14.00 – 17.00 Uhr / Fr 14.00 – 17.00 Uhr / Sa 9.00 - 13.00 Uhr.