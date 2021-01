Immer noch hält uns das Virus SARS CoV-2 in Atem und das nun seit fast einem Jahr. Geht die Zahl der Neuinfektionen auch langsam zurück, steigt die Anzahl derjenigen, die in Verbindung mit dem Virus sterben, denn de Todeszahlen spiegeln die Infektionssituation von vor einigen Wochen wider.

Die ganze Hoffnung, diese Pandemie hinter uns zu bringen, haben die Menschen fast überall auf der Welt auf die nun zur Verfügung stehenden Impfstoffe gesetzt.

Auch im Kreis Wesel haben die Impfungen begonnen. Hier liegt die Priorität bei Bewohnern und Personal der Pflegeeinrichtungen.

Impfung Haus am Stadtpark

Am letzten Mittwoch waren Personal und Bewohner des evangelischen Pflegezentrums „Haus am Stadtpark“ in Xanten statt. Hier wurde auch Beate Anhuf-Moelders geimpft. Die 56jährige leitet seit 2019 die Abteilung Sozialer Dienst der Einrichtung.

In einem Interview steht sie bezüglich ihrer Impfung Rede und Antwort:

Frau Anhuf-Mölders, wie war Ihr allgemeiner Eindruck von der Organisation der Impfung?

Ich hatte den Eindruck, die Impfung und die damit verbundenen Aktivitäten waren hervorragend vorbereitet.



Von wem wurden Sie geimpft?

Die Impfung hat ein Arzt aus Xanten vorgenommen.

Wurden Sie gefragt, ob Sie mit der Impfung einverstanden seien?

Ja, bereits Ende Dezember erhielten wir, die anderen Mitarbeiter und ich eine Einverständniserklärung, welche wir unterschreiben mussten, falls wir geimpft werden wollten. Das Gleiche galt für die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtungen, bzw. deren Betreuer.

Wurden Sie über eventuelle Risiken aufgeklärt?

Ja, im Vorfeld machte man uns auf die möglichen Nebenwirkungen aufmerksam.

Fühlten Sie sich ausreichend informiert?

Ja, auf jeden Fall

Wie viel medizinisches Personal war an der Impfung beteiligt?

Zwei Ärzte und fünf weitere medizinische Mitarbeiter/innen

Zweite Impfung Anfang Februar

Traten Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Fieber, Schwindel oder andere auf?

Nein, ich habe die Impfung sehr gut vertragen. Soweit ich weiß, hatten weder die Kolleginnen und Kollegen, noch einer der Bewohner Nebenwirkungen zu beklagen.

Selbst zu Impfende, die vorher Bedenken hatten, sagten mir, „Jetzt freue ich mich richtig auf die zweite Impfung“.

Hatten Sie vor der Impfung Bedenken?

Nein, im Gegenteil, ich war froh, als es losging.

Für wann ist die zweite Impfung vorgesehen?

Anfang Februar werden wir zum zweiten Mal geimpft.

Randolf Vastmans