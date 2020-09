Angesichts der Vorsichtsmaßnahmen in Zeiten von Corona hat die Stadt Xanten in diesem Jahr auf den traditionellen Neubürgerempfang im Rathaus verzichtet. Um die vielfältigen Möglichkeiten Xantens als lebens- und liebenswerte Stadt dennoch ein wenig näherbringen zu können lud Bürgermeister Thomas Görtz zum "Willkommenstreff unter freiem Himmel" auf dem Domvorplatz ein.

In der Zeit vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 sind 610 Personen nach Xanten gezogen. 70 Neubürgerinnen und Neubürger nahmen die Einladung mit anschließendem Stadtrundgang in kleinen Gruppen gerne an.

Bürgermeister Thomas Görtz begrüßte unter den Gästen unter anderem Dompropst Stefan Notz und die jüngste Neubürgerin in dieser Runde, die gerade mal vier Wochen alte Neele mit ihrer Familie.

Die Gäste erhielten eine Stofftasche mit zahlreichen Informationen über ihre neue Heimatstadt und einen Xanten-Einkaufschip sowie als zusätzliche Überraschung und kleine Entschädigung für den kleinen Empfang ein Päckchen Fairtrade-Kaffee.